Podcast bản tin 17H 9-11: Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Podcast bản tin 17H 9-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xuyên ngày đêm khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam; Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; Thủy điện Trị An tăng xả tràn, cảnh báo người dân hạ du chủ động ứng phó; Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Thông xe 1 làn, tạm cấm xe khách và xe tải trên 6 trục; Đang lưu thông trên cao tốc, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội...