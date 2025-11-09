Đa phương tiện

Podcast bản tin 17H 9-11: Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

SGGPO

Podcast bản tin 17H 9-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xuyên ngày đêm khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam; Đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; Thủy điện Trị An tăng xả tràn, cảnh báo người dân hạ du chủ động ứng phó; Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Thông xe 1 làn, tạm cấm xe khách và xe tải trên 6 trục; Đang lưu thông trên cao tốc, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

bão số 14 triều cường mưa lũ sóng lớn bão Fung-wong trời lạnh TikToker Dù Bầu Trời khởi tố bắt tạm giam 3 người dân được cứu sống lênh đênh trên biển đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi ngập dọn dẹp trường lớp đón học sinh dọn bùn non thu gom rác động viên cứu sống trôi dạt trên biển Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An tàu cổ bờ biển Hội An Đà Nẵng

