Podcast bản tin tối 8-11: Cơ quan điều tra kê biên 2 tài sản "khủng" của Hoàng Hường

SGGPO

Podcast bản tin tối 8-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hy hữu: Triều cường xuất hiện ở cả Bắc bộ và Nam bộ; Quảng Ngãi: Nhiều vết nứt trên núi Wang Với, nguy cơ sạt lở nghiêm trọng; Lâm Đồng: Tạm ứng kinh phí hỗ trợ người dân phải di dời quanh hồ Cay An; EVN huy động 1.300 người khắc phục lưới điện sau bão số 13; Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển chuyến đầu ra khơi sau bão lũ; Cơ quan điều tra kê biên 2 tài sản trên 300 tỷ đồng của Hoàng Hường...

THANH CHIÊU

