Podcast bản tin ANTT 18-9: Phát hiện gần 5 tấn da heo hôi thối tại cơ sở lạp xưởng; Bắt đối tượng bị truy nã tội giết người lẩn trốn trên tàu cá

Podcast bản tin ANTT 18-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ “đất vàng” Vinafood II: Đinh Trường Chinh phủ nhận cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng; Máy hư 2 năm, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân; Gia Lai: Phát hiện gần 5 tấn da heo hôi thối tại cơ sở lạp xưởng; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long, khiến 12 người thương vong; Bắt đối tượng bị truy nã tội giết người lẩn trốn trên tàu cá...