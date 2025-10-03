Podcast bản tin ANTT 3-10: 3 người trong gia đình tử vong tại đại lý nông sản; Nam thanh niên có “sở thích” giả danh công an, đeo còng số 8

Podcast bản tin ANTT 3-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi đang trốn tại TPHCM; Nghi án mẹ "ra tay" với con ruột; 3 người trong gia đình tử vong tại đại lý nông sản; Nam thanh niên có “sở thích” giả danh Công an, đeo còng số 8; Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo về phim có "đường lưỡi bò"; Thống kê các phường, xã có nhiều người vi phạm giao thông.