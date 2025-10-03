Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 3-10: 3 người trong gia đình tử vong tại đại lý nông sản; Nam thanh niên có “sở thích” giả danh công an, đeo còng số 8

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 3-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt khi đang trốn tại TPHCM; Nghi án mẹ "ra tay" với con ruột; 3 người trong gia đình tử vong tại đại lý nông sản; Nam thanh niên có “sở thích” giả danh Công an, đeo còng số 8; Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo về phim có "đường lưỡi bò"; Thống kê các phường, xã có nhiều người vi phạm giao thông.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

đường lưỡi bò hãy để tôi tỏa sáng cục điển ảnh đáo hạn ngân hàng trốn truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tay nạn hy hữu bệnh viện tâm thần người phụ nữ bị tâm thần công an đồng nai nghi án tại đồng nai đại lý nông sản giả công an đà lạt lừa đảo giả danh công an

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn