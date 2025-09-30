Podcast bản tin ANTT 30-9: Xét xử nhóm đối tượng chém người, tranh giành quyền lực tại công ty khai thác cát

Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 30-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng lãnh án 25 năm tù; Vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Mai Anh Tuyên bị khởi tố thêm tội danh; Đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; Xét xử nhóm đối tượng chém người, tranh giành quyền lực tại công ty khai thác cát; 34 thanh thiếu niên bị tạm giam sau đêm náo loạn tại Đà Nẵng;...

MINH THƯ (tổng hợp)

Phạm Chiến Thắng Cố ý gây thương tích Tàng trữ trái phép chất ma túy mở cát Pha Lê Đà Nẵng đánh bạc bắt cóc chiếm đoạt tài sản xã Thăng An bị bắt cóc mượn tiền đồng hương Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức sai phạm tham nhũng tài xế xe tải Đồng Nai Công ty Thiên Minh Đức Đại gia Chu Thị Thành Mai Anh Tuyên khởi tố thêm tội thanh thiếu niên đua xe đánh nhau vi phạm pháp luật hung khí gây rối SJC Tuyên án Thị trường Vàng vu5 án tại SJC tuyên phạt Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng thao túng thị trường vàng

