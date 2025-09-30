Podcast bản tin ANTT 30-9: Xét xử nhóm đối tượng chém người, tranh giành quyền lực tại công ty khai thác cát

Podcast bản tin ANTT 30-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng lãnh án 25 năm tù; Vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Mai Anh Tuyên bị khởi tố thêm tội danh; Đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; Xét xử nhóm đối tượng chém người, tranh giành quyền lực tại công ty khai thác cát; 34 thanh thiếu niên bị tạm giam sau đêm náo loạn tại Đà Nẵng;...