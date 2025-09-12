Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 12-9: TPHCM sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia

SGGPO

Podcast bản tin tối 12-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia; TPHCM: Khung thời gian vào học và tan học năm học 2025-2026; Vì sao kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cạn nước giữa mùa mưa?; Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về sự cố thông tin tín dụng tại CIC; Giá vàng miếng SJC giảm mạnh, thu hẹp chênh lệch với thế giới; Tuyên Quang: Mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường, hư hỏng nhiều tài sản...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

