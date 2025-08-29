Podcast bản tin tối 29-8: Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, xe chuyên dụng xuất quân làm nhiệm vụ A80

Podcast bản tin tối 29-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đội hình Yak-130 và L-39NG lần đầu bay trên Quảng trường Ba Đình; TPHCM: Hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự trước ngày 31-8; Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá trong dịp 2-9; Giá vàng miếng SJC lên 129,6 triệu đồng/lượng; Trên 350 bác sĩ trẻ đến với Ngày hội việc làm ngành y tế TPHCM lần 3; "Hố tử thần" sâu 7m bất ngờ xuất hiện ở nhà dân; Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con tử vong thương tâm...