Podcast bản tin tối ngày 16-6: Mưa lớn chiều 16-6, nhiều tuyến đường ở Thảo Điền ngập sâu

Podcast bản tin tối 16-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội “điểm danh” các luật chậm ban hành, kém chất lượng; Người dân TPHCM khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 13; Gần 500 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ sau 15 ngày triển khai; Mưa lớn chiều 16-6, nhiều tuyến đường ở Thảo Điền ngập sâu; Nguyên nhân gây mưa dông ở TPHCM và Nam bộ; Lâm Đồng: Tìm thấy bé trai hơn 2 tuổi sau 12 giờ mất tích.