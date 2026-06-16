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Podcast bản tin tối ngày 16-6: Mưa lớn chiều 16-6, nhiều tuyến đường ở Thảo Điền ngập sâu

SGGPO

Podcast bản tin tối 16-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội “điểm danh” các luật chậm ban hành, kém chất lượng; Người dân TPHCM khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 13; Gần 500 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ sau 15 ngày triển khai; Mưa lớn chiều 16-6, nhiều tuyến đường ở Thảo Điền ngập sâu; Nguyên nhân gây mưa dông ở TPHCM và Nam bộ; Lâm Đồng: Tìm thấy bé trai hơn 2 tuổi sau 12 giờ mất tích.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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