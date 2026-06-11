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Podcast bản tin trưa 11-6: Tỷ phú công nghệ Mỹ vào đề thi Văn, thí sinh nói gì?

SGGPO

Podcast bản tin trưa 11-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu; Thí sinh tự tin bước vào môn thi Ngữ Văn; Tỷ phú công nghệ Mỹ vào đề thi Văn, thí sinh nói gì?; Huế: Lập thùng giữ điện thoại, giúp thí sinh tránh vi phạm không mong muốn; Thời tiết 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026; Tiếp tục giảm, vàng miếng SJC còn 136 triệu đồng/lượng

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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