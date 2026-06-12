Podcast bản tin trưa 12-6: Chênh lệch mua bán vàng gần 5 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 12-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thí sinh đánh giá về các đề thi môn tự chọn; Ngày thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Nam bộ chiều tối có mưa dông; Sáng 12-6, giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng; Từ 1-7, bắt đầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên toàn quốc; Chủ động kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa; Vùng Cảnh sát biển 2 bắt giữ 3 tàu vi phạm IUU.