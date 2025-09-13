Podcast bản tin trưa 13-9: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới sau vụ rò rỉ dữ liệu tại CIC

Podcast bản tin trưa 13-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 13-9: Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; Gia Lai: Thanh tra, làm rõ vụ "biến đất công thành đất... ông" ở phường Quy Nhơn Tây; Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk; Triệt phá cơ sở sản xuất 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp; Bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển hàng trăm bình khí cười...