Podcast bản tin trưa 13-9: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới sau vụ rò rỉ dữ liệu tại CIC

SGGPO

Podcast bản tin trưa 13-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 13-9: Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; Gia Lai: Thanh tra, làm rõ vụ "biến đất công thành đất... ông" ở phường Quy Nhơn Tây; Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk; Triệt phá cơ sở sản xuất 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp; Bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển hàng trăm bình khí cười...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

mùa mưa TPHCM mưa dông ngập lụt sạt lở đất mưa bão khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tỉnh Đắk Lắk vụ án án mạng giết người thanh tra tỉnh Gia Lai đất đai phường Quy Nhơn Tây Công an TPHCM lừa đảo sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia cảnh sát Kinh tế khí cười giấm giả hàng giả

