Podcast bản tin trưa 21-10: Giá vàng nhẫn cao nhất đã vượt 160 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 21-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 12 chuyển hướng; Kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu trước 15 giờ hôm nay; Đà Nẵng: Sơ tán 8 hộ dân khỏi khu vực sạt lở trong đêm; Giá vàng trong nước sáng nay, tăng 3,2 triệu đồng/lượng; TPHCM thí điểm “Sàn giao dịch thịt heo”; TPHCM: Phát hiện hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông; Bắt đối tượng mang lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam...