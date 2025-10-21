Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 21-10: Giá vàng nhẫn cao nhất đã vượt 160 triệu đồng/lượng

SGGPO

Podcast bản tin trưa 21-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 12 chuyển hướng; Kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu trước 15 giờ hôm nay; Đà Nẵng: Sơ tán 8 hộ dân khỏi khu vực sạt lở trong đêm; Giá vàng trong nước sáng nay, tăng 3,2 triệu đồng/lượng; TPHCM thí điểm “Sàn giao dịch thịt heo”; TPHCM: Phát hiện hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông; Bắt đối tượng mang lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00

MINH THƯ (tổng hợp)

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

Sàn giao dịch thịt heo TPHCM thịt heo kiểm soát chất lượng truy xuất nguồn gốc bão số 12 phòng chống thiên tai mưa lũ lớn Vàng miếng SJC Tiệm vàng Giá vàng vàng Nhẫn Vàng SJC thịt heo lên sàn

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn