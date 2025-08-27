Podcast bản tin trưa 27-8: Nước lũ ở thượng nguồn sông Hồng, nhiều sông ở miền Bắc có dấu hiệu lên nhanh

Podcast bản tin trưa 27-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gồng mình chạy lũ sau bão; Nước lũ ở thượng nguồn sông Hồng, nhiều sông ở miền Bắc có dấu hiệu lên nhanh; Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách, chế độ; Tuyển sinh đại học năm 2025: Giải quyết thỏa đáng cho thí sinh; Bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng: Cơ hội ổn định thị trường vàng; Thanh niên ngang nhiên hành hung bảo vệ, cướp tiệm vàng.