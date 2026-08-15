Thương vong tăng sau động đất 7,7 độ ở Indonesia

Theo Reuters, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi Indonesia khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 6 người bị thương, 2 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại các khu vực bị sạt lở, nhà cửa, công trình đổ sập.

Một tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Indonesia. ẢNH: ANTARA

Nhiều nhà dân và công trình công cộng bị hư hại hoặc sập. Khoảng 2.000 người tại huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara đã sơ tán đến nơi an toàn.

Sạt lở đất cũng làm gián đoạn một số tuyến giao thông trên đảo Flores, trong khi mất điện, mất liên lạc gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Tại một số bệnh viện, bệnh nhân được đưa ra ngoài do lo ngại công trình bị ảnh hưởng bởi rung chấn.

Theo các nguồn tin quốc tế, trận động đất xảy ra ngoài khơi khu vực Flores, gần Nagekeo và Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara, có độ sâu tương đối nông nên rung chấn mạnh được cảm nhận trên diện rộng.

Sau động đất, cơ quan chức năng Indonesia từng phát cảnh báo sóng thần, nhưng sau đó dỡ bỏ khi chỉ ghi nhận dao động mực nước biển nhỏ và không phát hiện nguy cơ sóng thần lớn.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn và thống kê thiệt hại vẫn đang được triển khai.

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