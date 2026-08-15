Indonesia gỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,7 độ richter

Sáng 15-8, sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại vùng Flores của Indonesia, hàng ngàn người phải tìm nơi trú ẩn vì cảnh báo sóng thần. Hiện giới chức Indonesia đã gỡ bỏ cảnh báo sóng thần.

Nhà cửa đổ sập vì động đất ở Indonesia. Ảnh: JAKARTA GLOBE

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ở vùng Flores với độ sâu 10km vào lúc 5 giờ 58 phút (giờ địa phương) và sau đó là hai dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 6,1 độ richter. Tuy nhiên, giới chức đã bỏ cảnh báo sóng thần và chưa ghi nhận thương vong.

Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) kêu gọi người dân tránh xa các bãi biển và bờ sông. Ông Wijayanto, giám đốc phụ trách động đất và sóng thần của BMKG, cho biết tuy đã bỏ cảnh báo sóng thần nhưng sẽ tiếp tục theo dõi mực nước biển.

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