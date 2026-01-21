Quân A.P và Anh Tú Atus lần đầu kết hợp trong âm nhạc

Tối 21-1, Quân A.P ra mắt ca khúc Đi đâu đấy kết hợp cùng Anh Tú Atus. Đây là món quà anh tặng người hâm mộ trước thềm năm mới và mùa Valentine 2026.

Quân A.P - Anh Tú Atus lần đầu kết hợp ở dự án âm nhạc cá nhân

Đi đâu đấy thuộc thể loại Pop Ballad pha R&B hiện đại, giai điệu chậm rãi giúp người nghe tập trung vào ca từ, câu chuyện, thông điệp bài hát. Vocal trầm ấm, có độ lơi nhịp đặc trưng của Quân A.P một lần nữa được thể hiện trong ca khúc này.

Không làm MV truyền thống, Quân A.P chọn cách làm MV Visualize giúp khán giả tập trung vào âm nhạc.

Việc Anh Tú Atus tham gia vào Đi đâu đấy được xem là bí mật thú vị phút cuối Quân A.P gửi tới khán giả. Đây cũng là lần đầu hai nghệ sĩ kết hợp trong dự án âm nhạc cá nhân.

Quân A.P và Anh Tú Atus từng tham gia "Anh trai say hi” mùa 1 và có những kỷ niệm đẹp. Đến Running Man Vietnam 2025, độ thân thiết tăng lên gấp nhiều lần khi hai nghệ sĩ trở thành dàn cast chính, xuyên suốt 16 tập của chương trình.

Thời gian qua, Quân A.P chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc: Thiên mệnh, Falling with you, Lửa gần rơm, Đi đâu đấy. Mới đây, anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam góp mặt tại Melody Of Spring - 2026 Global Youth Spring Festival Gala, sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế.

TIỂU TÂN