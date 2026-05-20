Trung đoàn Minh Đạm nâng chất huấn luyện chiến sĩ mới qua kiểm tra bắn đạn thật

Ngày 20-5, tại trường bắn Núi Ngang (xã Long Điền, TPHCM), Trung đoàn Minh Đạm (Bộ Tư lệnh TPHCM) đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK, cho cán bộ khung huấn luyện và chiến sĩ mới các đại đội bộ binh.

Lãnh đạo Trung đoàn Minh Đạm tuyên dương các chiến sĩ bắn giỏi

Đợt kiểm tra có gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia với nội dung “Bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày”. Công tác tổ chức được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Theo ghi nhận tại thao trường, các chiến sĩ thực hiện nghiêm điều lệnh, thao tác đúng kỹ thuật, giữ tâm lý ổn định khi thực hành bắn đạn thật. Nhiều chiến sĩ đạt kết quả khá, giỏi ngay trong lần kiểm tra đầu tiên.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, khả năng sử dụng vũ khí bộ binh và làm cơ sở rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện thời gian tới.

Kết thúc kiểm tra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Trung đoàn Minh Đạm đã tuyên dương 50 chiến sĩ đạt thành tích tốt trong kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

TRÚC GIANG