Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Ngày 25-6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao Quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái và tặng hoa chúc mừng đơn vị

Tại buổi lễ, Bộ Tham mưu Quân khu 5 công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Đồng thời, công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ Tiểu đoàn, các tổ chức đảng trực thuộc và chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đầu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, việc thành lập tiểu đoàn xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại.

Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực tiễn cho thấy, phương tiện không người lái đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu, giảm thiểu tổn thất về người và phương tiện.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến công nghệ cao.

Đơn vị cần chủ động tham mưu các nội dung liên quan lĩnh vực; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình huấn luyện, quy chế hoạt động...

Cùng với đó, nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện.

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NGUYỄN CƯỜNG