Vĩnh Long cảnh báo triều cường kết hợp lũ, có nơi ngập sâu 45cm

Từ ngày 13 đến 17-8, mực nước trên các sông, kênh rạch tại tỉnh Vĩnh Long được dự báo tăng cao theo kỳ triều cường đầu tháng 7 âm lịch kết hợp lũ thượng nguồn. Một số khu vực trũng thấp có khả năng ngập từ 5-20cm, riêng khu vực bến xe Bình Minh có nơi ngập sâu 35-45cm.

Triều cường kết hợp lũ đầu tháng 7 âm lịch, gây ngập một số nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TÍN HUY

Ngày 13-8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát tin cảnh báo triều cường kết hợp lũ trên địa bàn tỉnh trong đợt từ ngày 13 đến 17-8. Theo dự báo, mực nước trên các sông, kênh rạch trong tỉnh sẽ lên nhanh trong ngày 13 và 14-8, tiếp tục tăng trong ngày 15-8, ít biến đổi vào ngày 16-8 và bắt đầu xuống chậm từ ngày 17-8.

Đỉnh triều cao nhất của đợt này dự kiến xuất hiện tại trạm Mỹ Thuận, mực nước có khả năng đạt 180cm, xấp xỉ báo động 3. Một số trạm khác như Chợ Lách, Trà Vinh được dự báo vượt báo động 1, trong khi các khu vực còn lại phổ biến ở mức dưới báo động 1.

Cơ quan Khí tượng và Thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo một số tuyến chính thuộc phường Long Châu sẽ bị ngập. Ảnh: TÍN HUY

Theo dự báo, triều cường kết hợp lũ thượng nguồn có khả năng gây ngập tại nhiều vùng trũng thấp, nhất là khu vực ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít và sông Hậu. Các cồn, cù lao, khu vực ngoài đê bao, ven sông rạch và một số khu dân cư cũng có nguy cơ ảnh hưởng.

Tại khu vực đô thị, một số tuyến đường có khả năng ngập. Theo dự báo, tình trạng ngập có thể xuất hiện từ ngày 13 đến 18-8, phổ biến từ 5-20cm và tăng dần theo mực nước triều. Mức ngập sâu nhất được dự báo rơi vào các ngày 14 đến 16-8; riêng khu vực bến xe Bình Minh có nơi ngập sâu từ 35-45cm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến nghị các địa phương khu vực thượng nguồn, từ các xã Tân Phú, Chợ Lách, Cái Nhum, phường Trà Ôn trở lên, chủ động kiểm tra, gia cố đê bao; kê cao đồ đạc, vật dụng và chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ.

Cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực thượng nguồn của tỉnh được xác định ở cấp 1.

TÍN HUY