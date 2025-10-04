Kinh tế

Quảng Ngãi: Đồng bào Xơ Đăng trúng mùa ngũ vị tử

SGGPO

Từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, đồng bào Xơ Đăng ở các xã Đăk Tơ Kan, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) vào rừng thu hái quả ngũ vị tử bán cho thương lái chế biến trà, ngâm rượu, lên men làm nước uống.

Clip: Người dân thu hái, bán, sơ chế ngũ vị tử

Ngũ vị tử là loại dược liệu quý, thuộc loài dây leo bám trên cây gỗ ở vùng núi cao, khí hậu lạnh của 4 xã trên.

Theo người dân, loại quả này có tác dụng giảm ho, cân bằng đường huyết, giải độc cơ thể, tốt cho dạ dày và tiêu hóa. Khi chín, quả chuyển màu đỏ, mọng nước, khó bảo quản nên bà con thường phơi khô hoặc ngâm rượu. Đây là sản vật hoàn toàn tự nhiên, được đồng bào Xơ Đăng gọi bằng cái tên “hạt ngọc trời” và hiện bán với giá khoảng 25.000 đồng/kg.

a19.jpeg
Quả ngũ vị tử chín màu đỏ

Vào mùa vụ, bà con đi theo nhóm, trèo lên cây hái từng chùm quả. Nếu “trúng mánh”, một người có thể thu về nửa tạ trong ngày, mang lại nguồn thu lớn. Năm nay, ngũ vị tử được đánh giá được mùa, sai quả. Vì loài cây này sống nhờ trên các cây gỗ nên muốn thu hoạch quả, người dân phải giữ rừng, nhờ vậy những cánh rừng có ngũ vị tử cũng được bảo vệ tốt hơn.

a1905.jpeg
Quả mọng nước

Ghi nhận tại chợ trung tâm xã Tu Mơ Rông, nhiều bao quả vừa được người dân mang ra bán đã nhanh chóng có khách “chốt đơn”, cháy hàng chỉ sau nửa tiếng. Tại các thôn làng, thương lái thu mua không giới hạn số lượng, có nơi còn chủ động đặt hàng, bao tiêu sản phẩm, tạo thêm động lực cho bà con vào rừng thu hái.

a17q.jpeg
Quả chín
A1.jpeg
Ngũ vị tử mọc trên rừng nên việc thu hái thường di chuyển rất xa, qua các quả đồi
A2.jpeg
Người dân xác định vị trí của quả ngũ vị tử
A8.jpeg
Cây ngũ vị tử
A4.jpeg
Người dân tìm hái ngũ vị tử
A6.jpeg
Người dân phải trèo lên cây để hái ngũ vị tử
A3.jpeg
A5.jpeg
Cho ngũ vị tử vào gùi
A7.jpeg
Ngũ vị tử sau khi hái xong, sẽ được tập kết để vận chuyển về nhà
a17.jpeg
Ngũ vị tử hái từ rừng, được đưa thẳng ra chợ
a13.jpeg
Người dân mang ra chợ bán
a10.jpeg
a18.jpeg
Bày bán tại chợ
a15.jpeg
Ngũ vị tử được khách chốt mua
a22.jpeg
Gian hàng ngũ vị tử luôn thu hút khách
a24.jpeg
Đỏ mọng
ctre.jpeg
Ngũ vị tử được phơi
èd.jpeg
àd.jpeg
Người dân mang sấy
bfcesda.jpeg
Hoặc ngâm rượu
HỮU PHÚC

