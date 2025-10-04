Quảng Ngãi: Đồng bào Xơ Đăng trúng mùa ngũ vị tử

Từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, đồng bào Xơ Đăng ở các xã Đăk Tơ Kan, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) vào rừng thu hái quả ngũ vị tử bán cho thương lái chế biến trà, ngâm rượu, lên men làm nước uống.

Clip: Người dân thu hái, bán, sơ chế ngũ vị tử

Ngũ vị tử là loại dược liệu quý, thuộc loài dây leo bám trên cây gỗ ở vùng núi cao, khí hậu lạnh của 4 xã trên.

Theo người dân, loại quả này có tác dụng giảm ho, cân bằng đường huyết, giải độc cơ thể, tốt cho dạ dày và tiêu hóa. Khi chín, quả chuyển màu đỏ, mọng nước, khó bảo quản nên bà con thường phơi khô hoặc ngâm rượu. Đây là sản vật hoàn toàn tự nhiên, được đồng bào Xơ Đăng gọi bằng cái tên “hạt ngọc trời” và hiện bán với giá khoảng 25.000 đồng/kg.

Quả ngũ vị tử chín màu đỏ

Vào mùa vụ, bà con đi theo nhóm, trèo lên cây hái từng chùm quả. Nếu “trúng mánh”, một người có thể thu về nửa tạ trong ngày, mang lại nguồn thu lớn. Năm nay, ngũ vị tử được đánh giá được mùa, sai quả. Vì loài cây này sống nhờ trên các cây gỗ nên muốn thu hoạch quả, người dân phải giữ rừng, nhờ vậy những cánh rừng có ngũ vị tử cũng được bảo vệ tốt hơn.

Quả mọng nước

Ghi nhận tại chợ trung tâm xã Tu Mơ Rông, nhiều bao quả vừa được người dân mang ra bán đã nhanh chóng có khách “chốt đơn”, cháy hàng chỉ sau nửa tiếng. Tại các thôn làng, thương lái thu mua không giới hạn số lượng, có nơi còn chủ động đặt hàng, bao tiêu sản phẩm, tạo thêm động lực cho bà con vào rừng thu hái.

Quả chín

Ngũ vị tử mọc trên rừng nên việc thu hái thường di chuyển rất xa, qua các quả đồi

Người dân xác định vị trí của quả ngũ vị tử

Cây ngũ vị tử

Người dân tìm hái ngũ vị tử

Người dân phải trèo lên cây để hái ngũ vị tử

Cho ngũ vị tử vào gùi

Ngũ vị tử sau khi hái xong, sẽ được tập kết để vận chuyển về nhà

Ngũ vị tử hái từ rừng, được đưa thẳng ra chợ

Người dân mang ra chợ bán

Bày bán tại chợ

Ngũ vị tử được khách chốt mua

Gian hàng ngũ vị tử luôn thu hút khách

Đỏ mọng

Ngũ vị tử được phơi

Người dân mang sấy

Hoặc ngâm rượu

HỮU PHÚC