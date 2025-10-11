Quảng Ngãi: Đường sạt lở nặng do mưa lớn

Ngày 11-10, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực đường bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân 5 thôn.

Vị trí đường bị sạt lở nặng, xe tải chở nông sản không thể qua lại

Theo đó, chiều 10-10, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn làm tuyến đường từ thôn Đăk Nhoong (xã Đăk Plô) ra trung tâm xã, phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản cho 5 thôn, bị sạt lở nghiêm trọng.

Một phần mặt đường bê tông bị sụt lún, nứt vỡ, trôi xuống hố, hình thành hố sâu nguy hiểm. Xe máy vẫn có thể lưu thông, song xe tải không thể di chuyển, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản.

Thời điểm này, người dân đang thu hoạch mì, do đường chính bị sạt lở, bà con buộc phải đi đường vòng xa hơn khoảng 20km, gây tốn kém chi phí vận chuyển và thời gian.

Hiện xã Đăk Plô đang chờ thời tiết nắng ráo để huy động lực lượng làm rọ đá khắc phục tạm thời; về lâu dài sẽ đề xuất tỉnh đầu tư sửa chữa kiên cố để đảm bảo an toàn cho người dân.

HỮU PHÚC