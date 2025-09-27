Đồi núi rạn nứt, uy hiếp tính mạng hàng chục người dân ở Quảng Ngãi

Ngày 27-9, UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương di dời 12 hộ dân với 54 nhân khẩu tại thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô, do nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở đất.

Clip xuất hiện vết nứt trên đỉnh đồi ở xã Đăk Plô

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài tại xã Đăk Plô làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất.

Cán bộ xã Đăk Plô kiểm tra hiện trường quả đồi bị nứt

Ở thôn Róok Mẹt, quả đồi gần khu dân cư xuất hiện vết nứt rộng 5-15cm, sâu 40-50cm, kéo dài gần 200m. Khu vực này người dân đang trồng mì và cà phê.

Dưới chân đồi cao khoảng 40m là nơi dân cư sinh sống, phía sau nhà dân cũng đã xuất hiện các vết nứt đất kéo dài.

Tổng cộng có 12 hộ với 54 nhân khẩu đang đối mặt nguy cơ mất an toàn về nhà ở, tài sản và tính mạng nếu xảy ra sạt lở.

Dưới quả đồi bị nứt là khu dân cư

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân, trước mắt xã đã di dời các hộ này đến ở nhờ nhà người thân và sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm.

Về lâu dài, xã sẽ phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án bố trí tái định cư cho người dân.

Vết nứt kéo dài

HỮU PHÚC