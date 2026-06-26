Quảng Ngãi: Hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng trồng miễn phí 1 triệu cây cà phê

Sáng 26-6, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xuống giống hơn 1 triệu cây cà phê, triển khai từ nay đến hết tháng 7-2026.

Đây là một trong 10 hoạt động chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã Tu Mơ Rông theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Clip Lễ ra quân giúp đồng bào Xơ Đăng trồng cà phê. Thực hiện: HỮU PHÚC

Tại lễ ra quân, địa phương ưu tiên hỗ trợ các hộ người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn. Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Mơ Rông, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vận chuyển cây giống, đào hố, trồng và tưới nước cho người dân.

Giúp dân xuống giống cà phê

Chính quyền xã Tu Mơ Rông ra quân giúp dân trồng 1 triệu cây giống cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, toàn xã có 1.329 hộ dân, trong đó 52 hộ thuộc diện yếu thế. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc cấp phát và hỗ trợ người dân xuống giống hơn 1 triệu cây cà phê, tương đương khoảng 200ha, trước cuối tháng 7-2026; trong đó ưu tiên các hộ khó khăn.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (bên trái) đưa cây giống lên đồi để giúp dân trồng cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Đưa giống lên đồi. Ảnh: HỮU PHÚC

Nguồn cây giống được hình thành từ chương trình “Đại hội không hoa”. Thay vì dùng kinh phí mua hoa chúc mừng, địa phương vận động nguồn lực xã hội hóa để mua hạt giống, tổ chức ươm và cấp phát miễn phí cho người dân.

Trước khi xuống giống, cơ quan chuyên môn quán triệt kỹ thuật trồng cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Giai đoạn 2026-2030, xã Tu Mơ Rông đặt mục tiêu hỗ trợ người dân trồng mới 1.000ha cà phê. Cùng với 588ha hiện có, đến năm 2030, tổng diện tích cà phê toàn xã dự kiến đạt 1.588ha, hướng tới mục tiêu mỗi hộ có ít nhất 1ha cà phê.

Đoàn viên xuống giống cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì chương trình cấp giống miễn phí, đầu tư thủy lợi, tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, thu hút doanh nghiệp chế biến sâu; từng bước xây dựng vùng cà phê đạt tiêu chuẩn VietGAP và phát triển thương hiệu cà phê đặc sản Tu Mơ Rông.

HỮU PHÚC