TPHCM: Kết nối chuỗi logistics để nâng cao sức cạnh tranh hàng xuất khẩu

Ngày 26-6, Sở Công thương TPHCM phối hợp Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM cùng các hiệp hội ngành dệt may, da giày và chế biến gỗ, tổ chức hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ”.

Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ tham gia hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may của thành phố ước đạt 4,09 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,93 tỷ USD, giày dép đạt 2,22 tỷ USD.

Đây đều là những ngành xuất khẩu chủ lực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ chi phí logistics, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và các tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường nhập khẩu.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội ngành hàng cho biết, doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi chi phí logistics ở mức cao, kết nối giữa vùng nguyên liệu với cảng biển còn hạn chế, phụ thuộc vào các hãng tàu nước ngoài, thiếu container rỗng trong mùa cao điểm và phải đáp ứng ngày càng nhiều quy định xanh của thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh bài toán chi phí, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, dữ liệu phát thải carbon, minh bạch chuỗi cung ứng và giao hàng đúng tiến độ để giữ đơn hàng, mở rộng thị trường.

Theo bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM, để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và tối ưu quản trị chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần phát triển hệ sinh thái logistics theo hướng tăng cường kết nối, chia sẻ hạ tầng giữa doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp sản xuất, nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Các đại biểu cho rằng, việc gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp logistics không chỉ tối ưu hoạt động vận tải, kho bãi và quản trị chuỗi cung ứng mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, dữ liệu phát thải và tiêu chuẩn xanh của thị trường xuất khẩu.

Dịp này, Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM đã ký kết hợp tác với các hiệp hội dệt may, da giày, chế biến gỗ và xuất nhập khẩu, nhằm thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất.

MINH XUÂN