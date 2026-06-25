Gia Lai rà soát việc tăng giá vé tham quan Eo Gió

Ngày 25-6, ghi nhận tại khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nhiều du khách xếp hàng mua vé tham quan. Giá vé hiện được niêm yết hơn 46.000 đồng/lượt. Từ ngày 22-6 đến 4-7, khu du lịch áp dụng chương trình ưu đãi giảm 20%, nên du khách trả 40.000 đồng/lượt.

Khu du lịch Eo Gió vẫn duy trì tăng giá vé lên hơn 100% trong ngày 25-6. Tác giả: NGỌC OAI

Trước tháng 6-2026, giá vé vào Eo Gió là 22.000 đồng/lượt. Như vậy, mức giá mới hơn 46.000 đồng/lượt tăng hơn 109%. Nhiều du khách cho rằng giá vé tăng cao so với dịch vụ hiện có. Một số ý kiến nhận xét cơ sở hạ tầng tại đây chưa có nhiều thay đổi, trong khi một số hạng mục như lan can, lối đi đã xuất hiện tình trạng nứt vỡ, xuống cấp.

Giá vé tham quan khu du lịch Eo Gió đang tăng lên gấp đôi

Gia đình chị Nguyễn Thị Đ., du khách đến từ Đắk Lắk, khá bất ngờ khi giá vé tham quan Eo Gió tăng cao. Theo chị Đ., du khách vào Eo Gió chủ yếu đi bộ ngắm cảnh, chụp ảnh các gành đá và eo biển, trong khi chưa có nhiều dịch vụ hay tiện ích mới hấp dẫn. Một số hạng mục được đầu tư chưa tương xứng, nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa.

Trước đây, khu Eo Gió là điểm ngắm cảnh trên hành trình du lịch Kỳ Co - Eo Gió - Nhơn Lý, do địa phương quản lý và thu vé.

Du khách phản ánh việc giá vé vào Eo Gió tăng cao, trong khi dịch vụ, tiện ích còn chưa tương xứng

Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, từ ngày 1-6-2026, Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội trúng đấu giá quyền khai thác, quản lý khu du lịch Eo Gió. Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư một số hạng mục chỉnh trang, bổ sung tiện ích nên đề xuất tăng giá vé. Sau đó, doanh nghiệp thông báo điều chỉnh giá vé từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt, áp dụng từ ngày 15-6.

Doanh nghiệp mới đầu tư một số tiện ích và cắm cắm thêm các ô nghỉ mát

Ngày 19-6, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp tạm thời chưa điều chỉnh giá vé, tiếp tục áp dụng mức hiện hành cho đến khi hoàn thành các hạng mục đầu tư trọng điểm và đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới.

Du khách lội bộ trên các bậc thang tham quan điểm ngắm cảnh Eo Gió vào trưa 25-6

Đồng thời, doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình giá phù hợp với tiến độ đầu tư, bảo đảm mức giá tương xứng chất lượng dịch vụ và công khai phương án điều chỉnh. Đề xuất này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thống nhất ngày 21-6.

Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn duy trì mức giá vé tăng cao.

Một số vị trí lan can xuống biển bị nứt vỡ chưa được chỉnh trang lại

Ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang theo dõi, rà soát việc tăng giá vé tại khu du lịch Eo Gió để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

“Việc doanh nghiệp tăng giá vé không vi phạm quy định nhưng có thể tạo tác động xã hội. Chúng tôi sẽ rà soát lại, làm việc với các bên để tham mưu giải pháp xử lý hài hòa”, ông Thành nói.

Eo Gió là điểm ngắm cảnh nổi tiếng trên tuyến du lịch Nhơn Lý - Kỳ Co - Eo Gió

NGỌC OAI