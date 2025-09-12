Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá

Ngày 12-9, Lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao.

Phiên làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BTC

Đại hội đã thống nhất quyết nghị 16 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 7 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 5 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu môi trường - đô thị, 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh.

Đại hội xác định thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu bế mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đại hội đã nghe quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 68 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ, Bí thư, 4 Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu tại đại hội. Ảnh: BTC

Thành công của đại hội là công sức, trí tuệ của các đại biểu tham dự đại hội; là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Kết quả của đại hội đã thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà vững bước tiến.

Nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030: Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030: Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030). Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031). Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

NGUYỄN TRANG