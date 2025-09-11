Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 11-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đây là Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước tiến hành đại hội, với 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 92.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Đến dự và trực tiếp chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội

Tham dự còn có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động...

Dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ảnh: BTC



Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, đại hội lần thứ I không chỉ là cột mốc chính trị quan trọng mà còn là cam kết mạnh mẽ, hòa nhịp bước tiến của cả dân tộc.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo thành công đại hội ở 916 tổ chức cơ sở đảng và cấp trên cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Phương châm đại hội được xác định là: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, với trọng tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, đại đoàn kết; đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng với đó là bảo đảm quốc phòng – an ninh; tăng cường đối ngoại; phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá.

Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: BTC

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận mục tiêu, giải pháp trong Báo cáo chính trị và đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: (1) xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; (3) khai thác tiềm năng, đột phá kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số; (4) chăm lo đời sống nhân dân; (5) cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nghe báo cáo, tham luận tại đại hội. Ảnh: BTC

Trong định hướng phát triển, Quảng Ngãi phải phát triển công nghiệp công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai.

Về du lịch, cần xây dựng sản phẩm độc đáo, kết nối “rừng và biển”, khai thác tiềm năng đảo Lý Sơn, Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương để hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”.

Về hạ tầng, tập trung đầu tư cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, tạo trục giao thông liên vùng, kết nối quốc tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt đại hội. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên, Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, hứa quyết tâm đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội Quảng Ngãi đạt nhiều thành tựu nổi bật: GRDP bình quân tăng 7,3%/năm, đứng thứ 10/34 tỉnh thành; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ; hạ tầng được đầu tư nâng cấp; thu ngân sách vượt dự toán bình quân 14%/năm, tổng thu 5 năm đạt hơn 165.000 tỷ đồng.

NGUYỄN TRANG