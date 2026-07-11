Người dân hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính ngày thứ bảy

Sáng 11-7, thứ bảy đầu tiên sau khi TPHCM triển khai quy định làm việc sáng thứ bảy hàng tuần, nhiều người dân bày tỏ hài lòng vì có thêm lựa chọn về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất là công nhân, người lao động khó thu xếp thời gian trong giờ hành chính.

Nhiều phường, xã làm việc sáng thứ bảy

Sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (20 tuổi, quê Cần Thơ) cùng mẹ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi (TPHCM) làm thủ tục chứng thực chữ ký, sao y căn cước công dân. Chưa đầy 30 phút chờ đợi, hồ sơ của chị đã được giải quyết. Chị Nguyên cho biết, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn, khiến chị hài lòng.

Theo ông Trần Quang Bình, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, việc triển khai làm việc sáng thứ bảy diễn ra thuận lợi. Bởi nhiều năm qua, các địa phương duy trì tiếp nhận, giải quyết nhiều thủ tục hành chính vào ngày cuối tuần, không chỉ riêng lĩnh vực chứng thực, đất đai.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Lợi, sáng 11-7

Bình quân mỗi ngày làm việc, trung tâm tiếp nhận khoảng 250 hồ sơ các loại; riêng sáng thứ bảy tiếp nhận khoảng 40-50 hồ sơ. Trừ lĩnh vực thuế và bảo hiểm không thuộc thẩm quyền, các thủ tục còn lại đều được bố trí cán bộ tiếp nhận, xử lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cách đó không xa, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Dầu Một, ông Cao Xuân Anh Kiệt vui vẻ rời quầy giao dịch sau khi hoàn tất thủ tục chứng thực bản cam kết đưa trẻ dưới 14 tuổi ra nước ngoài cùng người thân.

Bà Bùi Dương Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Dầu Một, cho biết trung bình mỗi ngày trong tuần, trung tâm tiếp nhận khoảng 200-300 hồ sơ, chưa kể hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 23. Riêng sáng thứ bảy, lượng người đến giao dịch ít hơn nên cán bộ có thêm thời gian hướng dẫn, hỗ trợ người dân và giải quyết hồ sơ nhanh hơn.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Dầu Một, sáng 11-7

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, nhiều người dân đánh giá cao tinh thần làm việc nhiệt tình, giải quyết thủ tục nhanh chóng của đội ngũ cán bộ. Việc tiếp nhận hồ sơ vào ngày cuối tuần giúp người dân, nhất là công nhân và người lao động, thuận tiện hơn trong thực hiện thủ tục hành chính.

Tranh thủ ngày cuối tuần đến chứng thực hồ sơ nhập học lớp 1 cho con, bà Trương Thị Kim Hạnh (phường Đông Hưng Thuận) cho biết, việc giải quyết thủ tục vào thứ bảy giúp người lao động không phải xin nghỉ làm, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận, cho biết việc duy trì tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là người lao động khó sắp xếp thời gian trong ngày làm việc.

Theo ông Huy, vào ngày thứ bảy, các thủ tục được thực hiện nhiều nhất là sao y, chứng thực, nhất là trong giai đoạn cao điểm tuyển sinh đầu cấp, khi nhiều phụ huynh cần hoàn thiện hồ sơ cho con. Ngày thường, nhiều người lao động làm việc đến chiều tối nên khó sắp xếp thời gian đến làm thủ tục; trong khi thứ bảy là ngày nghỉ, người dân có điều kiện đến trung tâm giải quyết công việc cá nhân.

Người dân tới làm thủ tục hành chính công tại phường Bà Rịa

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa, lượng người dân đến giao dịch khá vắng, nhưng các quầy tiếp nhận vẫn bố trí công chức túc trực để hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Một số người dân đến thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, chứng thực, công thương - hợp tác xã. Do hồ sơ không nhiều, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, người dân hầu như không phải chờ đợi và hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Theo ông Phạm Thanh Đức, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa, sáng thứ bảy, trung tâm chủ yếu trả kết quả hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ mới phát sinh. Việc giải quyết thủ tục hành chính vào ngày này đã được phường triển khai từ ngày 1-7-2025, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người lao động bận làm việc trong tuần.

Người dân tới làm thủ tục hành chính công tại phường Bà Rịa

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh 32 (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM), không khí làm việc diễn ra khẩn trương ngay từ đầu giờ sáng. Theo bà Phạm Thị Trúc Duyên, chuyên viên bộ phận tiếp nhận hồ sơ, lượng người dân đến giao dịch không nhiều, khoảng 20 hồ sơ.

Có mặt từ sớm để làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp, anh Đào Văn Thể (phường Tam Long) cho biết do bận đi làm cả tuần nên tranh thủ đến giao dịch vào ngày thứ bảy. "Việc tiếp nhận hồ sơ cuối tuần là chủ trương thiết thực, tạo thuận lợi cho người dân. Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục giải quyết nhanh nên tôi rất hài lòng”, anh Thể chia sẻ.

Ghi nhận tại nhiều phường, xã, lượng người dân đến giao dịch không quá đông nhưng diễn ra liên tục, chủ yếu là các thủ tục chứng thực, sao y, xác nhận hồ sơ, đất đai, hộ tịch. Ngày đầu triển khai làm việc sáng thứ bảy diễn ra suôn sẻ, cho thấy sự chủ động của chính quyền cơ sở, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc trong tuần.

Theo quyết định của UBND TPHCM, từ sáng thứ bảy (11-7), hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp nhận, trả kết quả thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và thủ tục lĩnh vực đất đai. UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, đất đai.

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TÂM TRANG - NGUYỄN TÂN - NGÔ BÌNH - TRÚC GIANG