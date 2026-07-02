Xã hội

Cải cách hành chính

Cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến từ tháng 7-2026

SGGPO

Ngày 2-7, UBND TPHCM phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xây dựng số 135/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn TPHCM. 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng nhận định, việc triển khai Luật Xây dựng năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thành phố cũng đang có sự chuẩn bị liên quan Luật Đô thị đặc biệt, đạo luật được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý mới để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế.

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Nếu Luật Đô thị đặc biệt mở rộng không gian thể chế và trao quyền chủ động cho thành phố, thì Luật Xây dựng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng để vận hành hiệu quả các cơ chế.

“Chúng tôi sẽ tập trung rà soát toàn diện các quy định thuộc thẩm quyền của thành phố. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm việc thi hành luật được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng Bùi Văn Dưỡng nêu những điểm nổi bật của Luật Xây dựng năm 2025 và các nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7.

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Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng Bùi Văn Dưỡng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Trong đó, có quy định về đơn giản thủ tục hành chính và đồng bộ pháp luật, nhằm đổi mới phương thức quản lý, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời sửa đổi nhiều nội dung, như: nguyên tắc quản lý đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; quy định về điều kiện làm chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; hồ sơ, điều kiện, quy trình cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng thực hiện hoàn toàn trực tuyến từ 1-7…

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THANH HIỀN

Từ khóa

cấp giấy phép xây dựng Luật Xây dựng nghị định TPHCM đô thị đặc biệt

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