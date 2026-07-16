Tránh cát cứ thông tin giữa các địa phương

Chiều 16-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp trình dự luật. Ảnh: CẨM HÀ

Dự thảo tập trung vào 2 nhóm nội dung chính là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân quyền thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tại 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Thừa ủy quyền trình luật, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, dự thảo luật kéo dài thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật từ 5 năm lên 10 năm; bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; phân quyền cho cấp tỉnh chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gene vật nuôi quý hiếm; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với nhập khẩu giống gia súc.

Tương tự, trong lĩnh vực thú y, dự thảo phân quyền cho cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (bao gồm cả vaccine) và thực hiện một số nội dung kiểm dịch xuất nhập khẩu; cho phép tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng; bãi bỏ quy định về cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt nội dung bảo đảm thoát lũ, an toàn đê điều cho các dự án tại bãi sông, bãi nổi mà không cần lấy ý kiến Bộ NN-MT; phân quyền mạnh cho cấp tỉnh trong việc cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thăm dò và phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật và cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc phân quyền cho địa phương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP/GMP-WHO, do các tổ chức quốc tế (như WHO) chỉ công nhận hệ thống quản lý quốc gia tập trung. Việc phân cấp có thể tạo ra rào cản kỹ thuật khiến thuốc thú y Việt Nam khó xuất khẩu; đề nghị đánh giá kỹ việc phân cấp mạnh đối với khoáng sản chiến lược, giá trị lớn để tránh rủi ro thất thoát tài nguyên và phù hợp với năng lực thực thi của địa phương.

Tán thành cao đối với mục tiêu phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính của dự án Luật, song Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh lưu ý, 21 thủ tục dự kiến phân cấp về tỉnh có tính chuyên môn rất cao, đòi hỏi cán bộ địa phương phải có nghiệp vụ vững vàng.

“Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Bộ NN-MT cần xây dựng quy trình triển khai thật tốt và đơn giản để cán bộ cấp dưới có thể thực hiện được ngay mà không gây ách tắc”, đồng chí Lê Quang Mạnh nêu ý kiến.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng phân tích, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quốc gia là điều kiện tiên quyết để các quy định đột phá trong dự thảo có thể thành công.

Chia sẻ quan điểm với đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, nếu các tiêu chí và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không được ban hành đồng bộ, rõ ràng thì mỗi địa phương có thể hiểu và áp dụng theo cách riêng, dẫn đến nguy cơ phát sinh "giấy phép con" và tình trạng "cát cứ thông tin".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các bộ quản lý chuyên ngành phải ban hành đầy đủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: CẨM HÀ

Tổng kết nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý, dự thảo cần bổ sung điều khoản chuyển tiếp, theo đó, các quy chuẩn kỹ thuật phải được ban hành tối thiểu 3 tháng trước khi luật có hiệu lực, đảm bảo địa phương có đủ thời gian chuẩn bị và có công cụ để thực hiện ngay khi luật chính thức áp dụng, không tạo ra khoảng trống pháp lý.

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ANH PHƯƠNG