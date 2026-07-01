Công bố 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, Bộ Công an vừa công bố 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Ảnh: CÔNG AN TPHCM

Cụ thể, Bộ Công an ban hành Quyết định 4118/QĐ-BCA-C07 công bố 5 thủ tục hành chính mới.

Đó là thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công; cấp giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chế độ, chính sách đối với người được huy động, người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bị tai nạn, bị thương; và chế độ, chính sách đối với trường hợp bị chết.

Các thủ tục liên quan đến thẩm định, thẩm duyệt thiết kế và cấp phép phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an cấp tỉnh tùy theo phạm vi, thẩm quyền.

Các thủ tục về chế độ, chính sách đối với người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, với thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ…

Phòng PC07 Công an TPHCM cho biết thêm, người dân, tổ chức có thể thực hiện các thủ tục theo hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, góp phần giảm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng theo PC07 Công an TPHCM, sau quá trình rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện chỉ còn 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, giảm 91,6% so với trước đây.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

MẠNH THẮNG