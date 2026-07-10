Hoàn thiện thể chế để xây dựng chính quyền linh hoạt

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại tọa đàm, các đại biểu nhận xét, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở và khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành và thực thi chính sách. Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện thông tin, địa phương chịu áp lực lớn về quản lý đô thị, nhất là các lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng, giao thông và bảo tồn kiến trúc. Việc áp dụng mô hình mới đòi hỏi chính quyền cơ sở phải nâng cao năng lực quản trị và khả năng xử lý các vấn đề thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bà Nà Bùi Nam Dũng thông tin tại tọa đàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bà Nà Bùi Nam Dũng nhìn nhận, yêu cầu đối với chính quyền cơ sở hiện nay là “làm đúng nhưng phải nhanh, hiệu quả và thích ứng”. Chính quyền cơ sở đang phải thực hiện khoảng 400 nhiệm vụ chính cùng hàng ngàn đầu việc khác, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế.

Về "chính quyền linh hoạt", theo ông Dũng, một quyết định chỉ thực sự linh hoạt khi có căn cứ pháp lý, dữ liệu, mục tiêu rõ ràng, để đánh giá và xác định trách nhiệm của người thực hiện. Việc phân cấp, phân quyền cần đi kèm cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình, để chính quyền cơ sở có thể vận hành nhanh, hiệu quả hơn.

Cùng quan điểm, ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây, cho rằng, nhiều vấn đề phát sinh hiện nay chưa có tiền lệ, trong khi một số quy định pháp luật còn chồng chéo, văn bản hướng dẫn ban hành chậm. Việc này khiến nhiều cán bộ cơ sở rơi vào tình trạng “không làm thì công việc đình trệ, làm thì lo ngại rủi ro”.

Ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Tây nêu ý kiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

PGS-TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, cho rằng, trong bối cảnh quản trị quốc gia đối mặt nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường, việc nghiên cứu và xây dựng mô hình “Chính phủ linh hoạt” là yêu cầu cấp thiết. Để hiện thực hóa mô hình này, ông cũng cho rằng cần đẩy mạnh cải cách đồng bộ, trọng tâm là hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công.

XUÂN QUỲNH