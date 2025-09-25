Quảng Trị: Tiêu hủy hơn 5 tấn thực phẩm vi phạm trị giá 280 triệu đồng

Theo đó, số hàng hóa tiêu hủy gồm hơn 5.359kg thực phẩm các loại, trong đó có 1.498kg đường tinh luyện xuất xứ Thái Lan và 3.861kg thực phẩm đông lạnh sản xuất ở nước ngoài, với tổng trị giá trên 280 triệu đồng. Đây là những mặt hàng nhập lậu, không chứng từ, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Chôn lấp, tiêu hủy hàng lậu

Toàn bộ số hàng hóa trên đã được đưa đi tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch (xã Nam Trạch). Quá trình tiêu hủy có sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng, bảo đảm an toàn, đúng quy định, không để thất thoát hay lợi dụng tang vật.

MINH PHONG