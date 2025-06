Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm

Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp, sáng 27-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trong năm 2025 trên 15% so với dự toán.

Phát triển mạnh các kênh huy động vốn từ thị trường vốn; trong năm 2025, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Sớm nghiên cứu ban hành khung pháp lý về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bố trí nguồn ngân sách nhà nước để triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về KH-CN, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy, miễn, giảm học phí, miễn viện phí. Rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân trong năm 2025 đạt 100% kế hoạch.

Quốc hội cũng yêu cầu thể chế hóa đầy đủ và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Phấn đấu trong năm 2025, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 51-52%; tăng tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế tư nhân trong tổng thu ngân sách nhà nước; tăng hiệu quả giải quyết việc làm và năng suất lao động...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp, sáng 27-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với lĩnh vực GD-ĐT, Quốc hội yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật, hướng dẫn, phổ biến, truyền thông rõ hơn về dạy thêm, học thêm. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện để thực hiện chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, kết hợp hài hòa giữa thời lượng dạy các môn văn hóa với các hoạt động giáo dục khác, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở dạy thêm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm.

Tập trung giáo dục, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và giải quyết tình huống cho học sinh; ưu tiên dạy bơi an toàn, giảm thiểu nguy cơ đuối nước, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy.

Rà soát, hoàn thiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý. Tăng cường kiểm tra liên ngành giáo dục - y tế, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế cần phối hợp xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho trường học mà không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

LÂM NGUYÊN