Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo (TPHCM)

Tham dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; cùng 250 đại biểu, đại diện cho 1.404 đảng viên đang sinh hoạt tại 42 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc…

Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo Nguyễn Phi Hoàng, nhiệm kỳ 2025-2030, xã đề ra 28 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ và 2 chương trình đột phá.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Hai chương trình đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang các khu dân cư theo hướng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Vũ Hải Lý cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, công nghiệp trên địa bàn xã có sự phát triển nổi bật với 1 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đang tiến hành thủ tục đầu tư 2 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp tập trung với quy mô 750ha tại khu vực Tam Lập, góp phần giải quyết việc làm cho lao động của xã và các xã lân cận, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Phú Giáo (được hợp nhất từ Thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo trước đây) đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các mặt kinh tế - xã hội phát triển toàn diện. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyến đề nghị xã Phú Giáo chủ động đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có những định hướng, giải pháp đột phá để phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của nhân dân. Xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Xã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, đối tượng bảo trợ xã hội.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí lưu ý ngay sau đại hội, Đảng bộ xã có kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập nghị quyết trong toàn đảng bộ, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Giáo với 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trần Trung Tín giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Hải Lý giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

XUÂN TRUNG