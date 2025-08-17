Phường Nhiêu Lộc (TPHCM) phát triển du lịch đường thủy, kinh tế ven kênh

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đến dự đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo xây dựng phường Nhiêu Lộc trở thành đô thị xanh, thông minh và mang đậm bản sắc; xây dựng văn hóa - xã hội trở thành nền tảng và động lực nội sinh cho sự phát triển.

Đồng chí Võ Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường

Cùng với đó, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung quyết liệt vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, để xây dựng phường Nhiêu Lộc trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển toàn diện.

Phường Nhiêu Lộc (TPHCM) chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số 4 phường 9, 11, 12, 14 thuộc quận 3 trước đây. Sau sáp nhập, phường có diện tích 1,7 km², dân số 88.000 người.

Trong bối cảnh mới, phường Nhiêu Lộc với vị thế một phần nhỏ “trung tâm siêu đô thị” và vị trí giao thoa của các tuyến giao thông (đường bộ, đường sắt với ga Sài Gòn, tuyến Metro Bến Thành – Tham Lương trong tương lai); cùng trục cảnh quan kênh Nhiêu Lộc đang được hồi sinh, phường sẽ khai thác tối đa mọi ưu thế và tiềm lực để phát triển kinh tế, văn hóa.

Các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Du lịch đường thủy, các phố ẩm thực và kinh tế ven kênh nếu được phát triển đúng tầm, chất lượng, sẽ trở thành “thương hiệu” đặc trưng của phường.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Nhiêu Lộc gồm 33 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

LÊ MINH