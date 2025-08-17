Phường Tân Thuận thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân, hỗ trợ người thuê trọ

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị phường triển khai chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi nghề thiết thực, bảo đảm việc làm cho người lao động khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ngày 17-8, Đảng bộ phường Tân Thuận (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV; Lê Xuân Thành, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Trung ương Đảng, Phụ trách Văn phòng Hành chính Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV.

Về phía TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Tân Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba phường: Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận; có diện tích tự nhiên 10,16km², dân số 148.090 người.

Bí thư Đảng ủy phường Hàng Thị Thu Nga cho biết, sau sáp nhập, phường có nhiều lợi thế để phát triển. Trong đó có hệ thống sông - cảng - kho - khu chế xuất liên hoàn, tạo thành một hành lang trung chuyển hàng hóa chiến lược, giữ vai trò là cửa ngõ quan trọng ra biển của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với trục sông Sài Gòn đóng vai trò là tuyến vận tải đường thủy quan trọng, kết nối trực tiếp cảng Tân Thuận, cảng Bến Nghé, cảng Vict và Khu chế xuất Tân Thuận, cùng với đó là mạng lưới kho bãi và kết nối hạ tầng giao thông đường bộ đồng bộ như đại lộ Nguyễn Văn Linh, trục đường Huỳnh Tấn Phát; phường Tân Thuận thuận lợi để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và kinh tế biển, là nền tảng quan trọng phát triển theo hướng đô thị hiện đại, thông minh, hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Thuận đề ra 16 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 10,8%; bình quân mỗi năm tăng từ 5% hộ kinh doanh thành lập mới. Phường phấn đấu phát triển 6.000m2 công viên, mảng xanh công cộng; nâng cấp tối thiểu 10 tuyến hẻm đạt độ rộng trên 4m và 10 - 20 hẻm theo hiện trạng…

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng yêu cầu Đảng bộ phường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kỹ năng làm việc, xử lý những vấn đề phức tạp.

Với vị trí địa lý giáp sông Sài Gòn, đồng chí lưu ý phường nghiên cứu tận dụng lợi thế giao thông đường thủy để giảm áp lực giao thông đường bộ. Triển khai chương trình đào tạo nghề, chuyển đổi nghề thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động, hướng tới nâng cao chất lượng nhân lực, bảo đảm việc làm cho người lao động khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các đồng chí tham dự đại hội chụp hình lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc thù địa bàn có khu chế xuất Tân Thuận và đông người dân nhập cư, phường cần tập trung thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân, chính sách hỗ trợ cho người thuê trọ; đồng thời triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng theo mô hình bác sĩ gia đình, mở rộng các hình thức hỗ trợ an sinh sáng tạo phù hợp với đặc điểm đô thị, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

“Phường Tân Thuận cần tiếp tục duy trì và nâng chất các các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, nhưng thiết kế theo hướng bền vững, gắn với tạo việc làm, đào tạo và tiếp cận dịch vụ công”, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng gửi gắm.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao thông qua tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, hợp tác với doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng để giảm thiểu rủi ro. Chú trọng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, PCCC tại cụm dân cư, khu chế xuất và các điểm tập trung đông người.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Hàng Thị Thu Nga làm Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội cũng đã phát động và quyên góp 104 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

THU HƯỜNG