Phát triển xã Hồ Tràm thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Để đạt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, xã Hồ Tràm phải đặt trong tổng thể vùng Xuyên Mộc, lấy xã Hồ Tràm làm động lực trọng tâm để tập trung phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Ngày 17-8, Đảng bộ xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị

Xã Hồ Tràm (TPHCM) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận và xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) từ ngày 1-7.

Xã hiện có 36 dự án lớn đã được chấp nhận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD. Xã cũng đang kêu gọi đầu tư 5 dự án với diện tích 180ha, tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

Đảng bộ xã Hồ Tràm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I. Ảnh: VĂN MINH

Thương hiệu Hồ Tràm đang được nhiều nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước biết đến. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hồ Tràm đặt mục tiêu phát triển xã nhanh, bền vững, trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, để đảm bảo đạt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, xã Hồ Tràm phải đặt trong tổng thể vùng Xuyên Mộc, lấy xã làm động lực trọng tâm để tập trung phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.

Theo đó, xã cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để liên kết phạm vi vùng Xuyên Mộc, gắn phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ với các xã: Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bàu Lâm để triển khai nhiệm vụ chính trị gắn với phương châm “giữ rừng, bảo vệ sông hồ và hướng biển”. Cùng đó là nắm chắc lợi thế, đặc điểm, đặc trưng và đặc thù của từng vùng, từng địa phương để đề xuất chặt chẽ trong quy hoạch đô thị - nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gợi mở, xã phải xác định rõ đâu là vùng biển, vùng phụ trợ, vùng chức năng, trục động lực, du lịch nông nghiệp và đâu là đặc trưng của rừng để lập hồ sơ công nhận chứng chỉ carbon, thực hiện giảm phát thải nhà kính trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí lưu ý, khi xác định rõ “6 đâu” thì phải gắn với phát triển mảng xanh đô thị, phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị, xây dựng tiêu chí theo hướng “làng trong phố, phố trong làng”, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao đặc sắc, đặc trưng của xã Hồ Tràm, gắn với đô thị sinh thái và vùng đô thị vệ tinh.

Đồng chí chỉ đạo, xác định không gian phát triển kinh tế - xã hội phải đồng bộ, không vì lợi ích phát triển riêng của xã mà làm bó hẹp trong địa giới hành chính, làm phân tán, triệt tiêu nguồn lực và lợi thế chung của cả vùng Xuyên Mộc.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: VĂN MINH

Do vậy, xã phải liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế động lực của TPHCM và vùng kinh tế cảng biển phía Nam gắn với cao tốc Long Thành – Xuyên Mộc, để trở thành động lực phát triển vùng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Từ phân tích trên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá, xã Hồ Tràm nỗ lực phát triển bền vững, hướng tới các tiêu chuẩn du lịch đẳng cấp quốc tế như là đề xuất đột phá mạnh mẽ của xã.

Phát triển toàn diện con người gắn với bảo vệ môi trường

Song song phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, Đảng bộ xã Hồ Tràm cần thực hiện kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người gắn với bảo vệ môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng xã Hồ Tràm và vùng Xuyên Mộc thành nơi đáng sống. Đặc biệt là phát triển để mỗi người dân được thụ hưởng cơ hội về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, môi trường sống an toàn và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Tràm, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VĂN MINH

Ngoài ra, xã cần quan tâm đầu tư xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị của các công trình, di tích, thiết chế văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, lịch sử, đặc trưng xây dựng chuỗi “không gian văn hóa, không gian rừng, không gian biển” với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặc trưng vùng Xuyên Mộc.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa, lũ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng yêu cầu, xã Hồ Tràm xây dựng chính quyền thực chất, sát hợp với điều kiện, nguyện vọng của nhân dân, đồng bộ theo phương châm “5 thật, 6 rõ”: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và người dân thụ hưởng thật; rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và làm rõ kết quả sản phẩm đạt được.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Tràm, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VĂN MINH

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền 30 triệu đồng.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Phan Khắc Duy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

VĂN MINH