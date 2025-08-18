Phát huy tối đa các lợi thế về cảng biển của phường Tân Phước, TPHCM

Phường Tân Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường Tân Phước và Phước Hòa với diện tích 8.514,69ha, dân số gần 31.000 nhân khẩu. Đây là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng khi giáp sông Thị Vải, lại có các trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường liên cảng 991B, cầu Phước An và đường Vành đai 4 TPHCM. Tân Phước hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển công nghiệp - cảng biển - logistics, trong đó cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải đang có hơn 20 cảng biển đang hoạt động.

Đại hội Đại biểu phường Tân Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo định hướng phát triển TPHCM giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến 2045, Tân Phước được xác định là địa bàn trung tâm thuộc khu vực kinh tế biển, lọc hóa dầu, trung chuyển quốc tế và là hạt nhân trong mô hình khu kinh tế tự do liên kết với Cần Giờ.

Phường đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung khai thác hiệu quả mô hình phức hợp Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với cấu trúc “cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ – cảng hàng không quốc tế”, gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM. Đồng thời, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp, bảo đảm điều kiện sống xanh, tiện nghi, gần nơi làm việc…

Phường Tân Phước cần tận dụng tối đa các lợi thế để phát triển các khu cảng biển nước sâu ở khu vực Cái Mép - Thị Vải

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, phường Tân Phước đề ra 3 khâu đột phá gồm: Thực hiện các nhiệm vụ phát triển Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, đảm bảo thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW; phát huy hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng để phát triển toàn diện, bền vững; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, tiếp cận hiệu quả các nguồn lực.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh, với vị trí, tiềm năng vượt bậc khi giáp sông Thị Vải có nhiều cảng biển nước sâu, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Tân Phước sẽ là một trong những địa phương có nhiều tiềm lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TPHCM. Do đó, phường cần khẩn trương định hình một không gian phát triển mới mang tầm nhìn dài hạn, hội đủ các điều kiện về quy mô dân số hợp lý, diện tích tự nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng các tiềm năng, lợi thế đặc thù cho sự bứt phá.

Bên cạnh đó, phường cần chủ động đề xuất điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch theo hướng xanh - sạch - bền vững, tận dụng và khai thác hiệu quả các quỹ đất công hiện hữu để hình thành các công viên, mảng xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, điểm sinh hoạt ngoài trời cho người dân.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Phước nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Dương Ngọc Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

PHÚ NGÂN