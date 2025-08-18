TP Cần Thơ và Học viện Chính trị khu vực 4 tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ngày 18-8, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 4, nhằm trao đổi, thống nhất định hướng phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, cho biết thời gian tới, học viện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Trường Chính trị TP Cần Thơ và các cơ quan liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, mong lãnh đạo thành phố tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ của học viện được đi thực tế, tổng kết thực tiễn, nâng cao chuyên môn, góp phần tham mưu, đề xuất hiệu quả cho sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025-2030) cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Trần Văn Huyến cho biết, Thành ủy sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thành phố cũng sẽ triển khai đề án thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, Học viện Chính trị khu vực 4 tiếp tục là đối tác đồng hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến các lĩnh vực trong sự phát triển của thành phố…

VĨNH TƯỜNG