Giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, nhân dân làm tối thượng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dù đã nghỉ công tác, nhưng trong trái tim mỗi đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, ngọn lửa cách mạng vẫn luôn cháy bền bỉ và có thể tiếp tục cống hiến trên nhiều phương diện.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), sáng 18-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì chương trình gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương.

Các đại biểu tham gia chương trình gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn, bền bỉ của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư khẳng định, trong suốt 80 năm qua, lịch sử dân tộc được viết nên bằng biết bao hy sinh, gian khổ nhưng cũng rực rỡ những chiến công và thành quả. Trong từng chặng đường phát triển ấy có dấu ấn sâu đậm của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, những người đã đồng hành cùng toàn Đảng hoạch định đường lối, chính sách, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng.

"Mỗi đồng chí là một câu chuyện, một hành trình cống hiến riêng. Điểm chung là sự kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự tận tụy với nhân dân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì chương trình gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thành quả ấy có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ lão thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo cấp cao các thời kỳ.

Những đóng góp của các đồng chí không chỉ là các văn kiện, nghị quyết, chiến lược, công trình, nhà máy, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường và niềm tin sắt son vào Đảng, Bác Hồ, vào nhân dân, vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước tại chương trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Để công cuộc đổi mới tiếp tục được thực hiện với quyết tâm mới, thế và lực mới, tầm vóc mới, ngoài nỗ lực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cả hệ thống chính trị và nhân dân thì Đảng và Nhà nước cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ cấp cao qua các thời kỳ, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước vì dân và điều đặc biệt quý là các đồng chí vẫn là “những trái tim hồng”…

Tổng Bí thư Tô Lâm trao thẻ đảng viên (mẫu mới) đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại chương trình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, dù đã nghỉ công tác, nhưng trong trái tim mỗi đồng chí, ngọn lửa cách mạng vẫn cháy bền bỉ và có thể tiếp tục góp sức trên nhiều phương diện. Đó là đóng góp ý kiến cho Đảng về những vấn đề chiến lược, tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở kinh nghiệm và sự từng trải của mình; truyền lửa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ, để họ thấm nhuần giá trị trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, với trí tuệ và tấm lòng, các cán bộ lão thành cách mạng, đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cấp cao qua các thời kỳ sẽ tiếp tục là “người chiến sĩ trên mặt trận mới” - mặt trận của niềm tin, trí tuệ và kinh nghiệm - để cùng thế hệ đương nhiệm chèo lái con thuyền cách mạng. Các đồng chí đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng.

“Chúng tôi, những người đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay, luôn ý thức rằng, được kế thừa thành quả của các đồng chí vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi nguyện sẽ giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị mà các đồng chí đã dày công vun đắp, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng tại chương trình gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “mãi mãi tuổi 20”, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín để giúp Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huy hiệu Đảng (80 năm, 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm) và thẻ đảng viên mẫu mới đến các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

TRẦN BÌNH