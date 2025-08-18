Xã Nghĩa Thành ưu tiên phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 18-8, xã Nghĩa Thành (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Nghĩa Thành được thành lập từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập xã Đá Bạc và Nghĩa Thành với tổng diện tích 65km2, dân số 27.819 nhân khẩu. Đảng bộ xã Nghĩa Thành có 487 đảng viên sinh hoạt tại 27 tổ chức đảng.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Chí Trung dự và phát biểu chỉ đạo

Xã có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục giao thông quan trọng, kết nối với các vùng động lực kinh tế và khu vực như Quốc lộ 56, cao tốc đô thị kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến khu vực Hồ Tràm; đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân; khu công nghiệp đã và đang hình thành, đi vào hoạt động là những động lực mới góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm và nâng cao mức sống người dân.

Xã Nghĩa Thành đề ra khâu đột phá tập trung thu hút đầu tư những ngành công nghiệp sạch

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Nghĩa Thành đề ra khâu đột phá: tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư những ngành công nghiệp sạch, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường vào KCN Đô thị Châu Đức, KCN Đá Bạc. Nghĩa Thành chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái; hình thành các vùng chuyên canh cây trồng như sầu riêng, bưởi, rau ăn lá, mỗi năm phát triển thêm 1 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Xã Nghĩa Thành cũng khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái

Phấn đấu tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 816,74 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 3.089,91 tỷ đồng; nông nghiệp đạt 2.813,54 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 tăng 5% so với năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã Nghĩa Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với khí thế mới, kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Thành sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, phấn đấu thực hiện hoàn thành khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung gợi mở, xã cần tập trung rà soát quỹ đất nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất có quy mô đủ lớn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; khuyến khích liên kết xây dựng chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Đồng thời, xây dựng đề án chi tiết phát triển dịch vụ - thương mại, công nghiệp; xây dựng xã Nghĩa Thành văn minh giàu đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Thành gồm 27 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Quyền được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

ĐINH HÙNG