Saigon Co.op giữ vững nguồn hàng, lan tỏa nghĩa tình giữa tâm lũ

Đợt mưa bão và lũ quét vừa qua khiến nhiều địa phương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị chia cắt, ngập sâu, mất điện và thiếu nguồn nước sạch. Chợ truyền thống đóng cửa, nguồn hàng tươi sống đứt quãng, đời sống người dân đối mặt vô vàn khó khăn.

Lãnh đạo TPHCM và đại diện Saigon Co.op cùng đoàn đến thăm, hỗ trợ TP Huế sau thiên tai năm 2025

Trong bối cảnh ấy, các siêu thị Co.opmart nằm ngay vùng tâm lũ vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, trở thành điểm tựa an sinh cho cộng đồng. Từ việc giữ vững mạch hàng hóa đến các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng nghiệp, tinh thần tương thân tương ái – giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc Saigon Co.op hơn ba thập niên – được thắp sáng mạnh mẽ giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

Bám trụ phục vụ – Giữ mạch hàng hóa, giữ bình yên cho người dân vùng lũ

Khi nước lũ dâng nhanh trong đêm, nhiều khu vực từ Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn đến Buôn Ma Thuột bị ngập sâu, đường sá chia cắt, điện nước gián đoạn. Trong hoàn cảnh đó, các siêu thị Co.opmart vẫn kiên trì mở cửa, đảm bảo không để người dân thiếu lương thực, nước uống hay các mặt hàng thiết yếu. Hàng trăm cán bộ nhân viên đã chủ động gác lại công việc gia đình, dù chính họ cũng đang chịu thiệt hại: nhà ngập, tài sản hư hỏng, con nhỏ phải gửi nhờ… Nhưng với họ, trách nhiệm phục vụ cộng đồng luôn được đặt lên trước.

Ông Phạm Trung Kiên dẫn đầu đoàn từ miền Nam thăm hỏi trực tiếp cán bộ nhân viên miền Trung - Tây Nguyên

Lũ lên quá nhanh khiến nhiều siêu thị thiệt hại nặng nề, hàng hóa bị ngập nước phải tiêu hủy với tổng giá trị lên đến 8 tỷ đồng. Thế nhưng, không một điểm bán nào đóng cửa kéo dài. Ngay khi nước rút, lực lượng tuyến đầu đã khẩn trương dọn dẹp, kiểm kê, khôi phục quầy kệ và trực tiếp trấn an người dân rằng nguồn cung sẽ không bị gián đoạn. Trong thời điểm chợ truyền thống tạm dừng hoạt động vì ngập sâu, việc Co.opmart duy trì sáng đèn giúp ổn định tâm lý người dân, tránh tình trạng gom hàng hoặc mua phải hàng kém chất lượng.

Nhiều siêu thị còn mở cửa trở thành nơi trú tạm cho người dân trong đêm lũ. Bà con được cung cấp nước sạch, hỗ trợ sạc điện thoại, có điểm nghỉ tạm, thậm chí có nơi chuẩn bị cả suất ăn nóng cho người già và trẻ nhỏ. Những hành động giản dị nhưng thiết thực ấy đã giúp nhiều gia đình vượt qua thời điểm khó khăn nhất khi trời mưa không dứt, lũ lên bất ngờ.

Đồng chí Vũ Anh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm và hỗ trợ bà con sau thiên tai năm 2025

Song song đó, các siêu thị còn chủ động phối hợp với cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và lực lượng phòng chống thiên tai để cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ. Từ gạo, mì, nước uống đến các vật dụng thiết yếu được chuyển gấp đến các địa phương bị cô lập, đảm bảo hàng cứu trợ được phân phối đúng nơi, đúng thời điểm.

Ngay khi giao thông được kết nối trở lại, Ban lãnh đạo Saigon Co.op và Công đoàn đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu. Sự có mặt kịp thời của lãnh đạo mang lại nguồn động viên tinh thần lớn, giúp cán bộ nhân viên bớt phần nào áp lực, tiếp tục vững vàng bám trụ phục vụ.

Lan tỏa tinh thần “Mình vì mọi người – Mọi người vì mình”

Cùng với việc duy trì hoạt động bán lẻ trong điều kiện khắc nghiệt, Saigon Co.op triển khai đồng loạt các hoạt động hỗ trợ nội bộ và cứu trợ cộng đồng.

Ban lãnh đạo Saigon Co.op trực tiếp thăm hỏi những nhân viên chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai

Theo thống kê, toàn hệ thống có 331 cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ; trong đó 126 trường hợp thiệt hại nặng, mất mát về nhà cửa và tài sản. Quỹ Tương thân tương ái lập tức được kích hoạt để hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Những trường hợp nhà sập được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng/suất nhằm giúp họ sớm sửa chữa, ổn định nơi ở. Bên cạnh đó, Saigon Co.op cũng trao 1 Mái ấm Công đoàn cho một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – món quà thiết thực, mang ý nghĩa tái thiết cuộc sống.

Tinh thần nghĩa tình của mô hình hợp tác xã còn thể hiện rõ ở các hoạt động chi viện lẫn nhau giữa các đơn vị. Co.opmart Huế, dù không bị ảnh hưởng trực tiếp, đã tự tay gói 300 đòn bánh tét gửi tặng Quy Nhơn, An Nhơn và Tuy Hòa – những nơi chịu thiệt hại nặng. Đây không chỉ là phần ăn mà còn là lời động viên ấm áp giữa những ngày mưa lạnh.

Co.opmart Huế tập trung nhân lực kịp thời gói 300 đòn bánh tét gửi đến các siêu thị trong vùng chịu ảnh hưởng bão lũ

Tại Quy Nhơn, dù chính siêu thị đang chịu thiệt hại lớn sau bão số 13 và đợt lũ ngày 18 đến 22-11, ban giám đốc vẫn lập tức điều động nhân sự sang Tuy Hòa để hỗ trợ mở cửa trở lại chỉ trong vòng một ngày. Sự chi viện nhanh chóng, đúng lúc ấy thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của hệ thống Saigon Co.op: khó khăn đến đâu cũng không để một đơn vị đơn độc chống đỡ.

Không chỉ hỗ trợ nội bộ, Saigon Co.op còn tổ chức nhiều hoạt động san sẻ với người dân. Tại các điểm bán ở vùng lũ như Quy Nhơn, Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế, các đoàn cứu trợ được thành lập để trao nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, nước uống, đồ dùng gia đình cho những hộ thiệt hại nặng. Ở nhiều nơi, Phiên chợ 0 đồng được tổ chức để người dân nhận hàng hóa miễn phí, giảm gánh nặng chi tiêu sau khi mất mát tài sản.

Từ TPHCM, các đơn vị Saigon Co.op cũng nhanh chóng quyên góp và chuyển ra miền Trung – Tây Nguyên gần 7 tấn hàng hóa thiết yếu, gồm mì, gạo, nước uống, chăn màn và nhiều vật dụng gia đình khác, tiếp sức đồng nghiệp và người dân trong giai đoạn phục hồi.

Trong thư tri ân gửi lực lượng tuyến đầu, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng đối với “những người hùng áo xanh” – những cán bộ nhân viên đã kiên cường, tận tâm, sẵn sàng đặt cộng đồng lên trên nỗi lo riêng. Lá thư ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm đã tiếp thêm động lực để toàn hệ thống vững vàng hơn trước thử thách, củng cố niềm tin vào giá trị nhân văn mà Saigon Co.op luôn theo đuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op khen thưởng cá nhân tiêu biểu, kiên cường

Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, Saigon Co.op không chỉ giữ vững vai trò bảo đảm nguồn cung trong thiên tai mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng chục ngàn hộ dân. Từng chuyến hàng cứu trợ, từng đòn bánh tét, từng lời động viên được gửi đi đều mang thông điệp rõ ràng: “Saigon Co.op luôn ở bên bà con, trong mọi hoàn cảnh”.

MINH XUÂN