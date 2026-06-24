Quy định 5 nhóm đối tượng chuyển trường từ năm học 2026-2027

Ngày 24-6, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi UBND phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển trường áp dụng từ năm học 2026-2027.

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Công Tráng (phường An Lạc, TPHCM) trong một giờ học. Ảnh minh họa

Theo đó, bắt đầu từ năm học 2026-2027, có 5 nhóm đối tượng được giải quyết thủ tục chuyển trường gồm: Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ, người giám hộ; Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do chính đáng phải chuyển trường; Học sinh chuyển trường từ trường phổ thông bình thường sang trường phổ thông chuyên biệt; Học sinh chuyển từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập; Học sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam chuyển đến các trường dạy chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam.

Đối với trường hợp học sinh chuyển từ tỉnh, thành phố khác (trong nước) về TPHCM, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ nộp đơn xin chuyển trường trên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công, đơn xin chuyển trường có thể nộp trực tiếp tại trường muốn chuyển đến hoặc qua đường bưu điện.

Nhà trường nơi xin chuyển đến tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu thông tin, xem xét quyết định trong thời gian không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không chấp nhận phải ghi rõ lý do và trả lại đơn cho người học.

Đối với trường hợp học sinh chuyển trường từ TPHCM đi các tỉnh, thành phố khác (trong nước), khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

Đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong TPHCM, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến trên Cổng dịch vụ công. Trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công, người học nộp đơn bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Nhà trường nơi học sinh chuyển đến tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu thông tin để xem xét, quyết định trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do và trả lại đơn cho người học.

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

Đối với trường hợp học sinh Việt Nam học ở nước ngoài chuyển về học tập trong nước, học sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam chuyển đến trường dạy chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ nộp đơn xin học và khai báo thông tin cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

Nhà trường nơi học sinh xin chuyển đến kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo cho học sinh kết quả được chấp nhận hoặc không được tiếp nhận trong thời gian không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường học nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và xếp lớp, bảo đảm học sinh có đủ điều kiện học tập tại trường.

Riêng đối với việc chuyển từ trường THPT tư thục sang trường THPT công lập chỉ được xem xét giải quyết trong hai trường hợp: học sinh chuyển nơi cư trú theo cha mẹ, người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT tư thục; học sinh đang học tại trường THPT tư thục có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ, người giám hộ mà ở đó không có trường THPT tư thục có chất lượng tương đương.

Các trường hợp chuyển từ trường THPT tư thục vào trường THPT công lập sẽ do Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

THU TÂM