Quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo địa phương để xảy ra mua bán, sử dụng trái phép hóa chất độc hại

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại phiên họp

Ngày 4-10, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 10, thẩm tra dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho biết, dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) bám sát 4 chính sách: phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại; quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất.

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Hóa chất (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp

Trong số các nội dung cụ thể, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định khuyến khích đầu tư nghiên cứu, ứng dụng những loại hóa chất ít độc hại cho môi trường và sức khỏe con người, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; bổ sung chính sách cụ thể để thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học; nêu rõ chính sách nào do Nhà nước ưu đãi và do Nhà nước đầu tư.

Liên quan quản lý hoạt động hóa chất, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung các quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân được vận chuyển hóa chất; cấp giấy phép vận chuyển hóa chất; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất để xảy ra sự cố về hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người...

Đại biểu dự họp

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải bày tỏ lo ngại về hóa chất độc hại đang bị buông lỏng quản lý.

“Hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhan nhản những hội nhóm mua bán trao đổi hóa chất. Khi truy cập vào các trang mạng xã hội hay các diễn đàn trực tuyến, chúng ta dễ dàng tìm được người bán xyanua với giá rẻ. Không cần qua kiểm duyệt hay đăng ký, các giao dịch được thực hiện một cách bí mật và nhanh chóng”, đại biểu nhấn mạnh.

Trong khi đó, một số nước đã cấm hoàn toàn xyanua trong sản xuất do tính chất độc hại với môi trường của nó. Theo ông Khải, trước tiên phải siết chặt nguồn cung trên thị trường, kiểm soát số lượng người dùng. Mặt khác, cần cải tiến công nghệ sản xuất, tiến tới thu hẹp phạm vi sử dụng hóa chất này.

Đại biểu Trần Văn Khải cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để làm rõ các quy trình liên quan đến toàn bộ hoạt động hóa chất, có sự phân công, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, thừa thiếu và dễ dàng quy trách nhiệm khi xảy ra các sự cố không mong muốn trong các hoạt động hoá chất.

Đồng quan điểm, đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) đề nghị ban soạn thảo dự án luật chú trọng hơn đến việc quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, đơn vị ở địa phương nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc do mua bán, sử dụng hóa chất độc hại.

ANH PHƯƠNG