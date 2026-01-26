TPHCM thực hiện chặt chẽ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Các địa phương tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, xem xét và quản lý hồ sơ người ứng cử, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót về thủ tục...

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 26-1, tại trụ sở UBND phường Tam Thắng, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM (Tổ trưởng Tổ công tác số 2) làm trưởng đoàn, đã làm việc với các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo phường Tam Thắng báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát nghe đại diện các phường báo cáo về công tác thành lập các tổ bầu cử; giới thiệu người ứng cử tại địa phương; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; tổ chức hội nghị hiệp thương; công tác đảm bảo an ninh trật tự và các nội dung liên quan.

Theo đại diện phường Tam Thắng, toàn phường hiện có 92.630 nhân khẩu. Tổng số người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 tối thiểu là 42 người. Phường có 25 khu phố, với 31 khu vực bỏ phiếu.

Đại diện lãnh đạo phường Rạch Dừa báo cáo tại buổi làm việc

Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường phường Rạch Dừa nhiệm kỳ 2026-2031 là 48 người. Tính đến ngày 21-1, phường đã tiếp nhận tổng số 35 hồ sơ ứng cử. Dự kiến phường có 32 khu vực bỏ phiếu (31 khu vực tại khu dân cư và 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang).

Đối với phường Phước Thắng, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 là 45 người. Đến ngày 23-1, phường đã tiếp nhận tổng số 43 hồ sơ ứng cử. Dự kiến phường có 32 khu vực bỏ phiếu.

Đại diện lãnh đạo phường Phước Thắng báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận sự chủ động của các phường trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, xem xét và quản lý hồ sơ người ứng cử, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót về thủ tục; thực hiện tốt công tác hiệp thương lần 2, lần 3; lập và niêm yết danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, đồng thời chủ động tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại liên quan ngay từ khi bắt đầu niêm yết.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri; chủ động xây dựng và triển khai các phương án phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử; đồng thời quan tâm công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và các phương án dự phòng cho tình huống phát sinh.

