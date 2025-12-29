Ra mắt Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại hội nghị, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi.

Đội có 216 thành viên, là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin tại các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội, UBND các xã, phường, đặc khu, cùng doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh...

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, sau sắp xếp, tỉnh có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi nhiều hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ cho nhân dân phải được lựa chọn, hợp nhất hoặc xây dựng mới.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thiếu tướng Hồ Song Ân nhận định, thời gian tới, chuyển đổi số sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; kéo theo đó là các nguy cơ, thách thức về an ninh mạng ngày càng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn tấn công tinh vi, phức tạp, khó lường.

Từ thực tiễn này, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2025; đồng thời tập huấn công tác ứng cứu sự cố và tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

NGUYỄN TRANG