Ra mắt hạng mục "Super Video" và các dự án hỗ trợ tài năng trẻ

OPPO chính thức khởi động cuộc thi nhiếp ảnh di động thường niên “OPPO Photography Awards 2026” (Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO 2026), tiếp tục khẳng định vị thế sân chơi nhiếp ảnh di động toàn cầu, nơi cộng đồng cùng chia sẻ những góc nhìn đa dạng thông qua nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh với tổng giá trị giải thưởng lên đến 76.500 USD.

Hình ảnh chủ đạo Giải thưởng 2026, chụp bởi Tina Signesdottir Hult

Tiếp nối tinh thần từ chủ đề “Super Every Moment” của mùa giải trước, cuộc thi năm nay giới thiệu hạng mục hoàn toàn mới mang tên “Super Video”, đồng thời mở rộng các chương trình hỗ trợ nhằm giúp các nhà sáng tạo nâng cao độ nhận diện và tiếp cận tới sự tư vấn chuyên môn.

Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO 2026 ra mắt hai hạng mục mới: Super Video và Super Zoom, nâng tổng số chủ đề lên con số 6, bao gồm: Super Journey, Super Me, Super Live và Super Snap.

Lần đầu tiên, hạng mục Super Video được ra mắt nhằm tôn vinh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của định dạng video, một phương thức kể chuyện di động riêng biệt bên cạnh nhiếp ảnh truyền thống. Những khoảnh khắc ý nghĩa không chỉ gói gọn trong khung hình tĩnh, mà còn hiện hữu sinh động qua từng thước phim và cảm xúc. Hiểu rõ điều đó, OPPO đang tiếp sức cho những người kể chuyện ở mọi lĩnh vực ghi lại nhịp sống này thông qua những đột phá mới về quay phim di động.

Bên cạnh việc cung cấp công nghệ tiên tiến, OPPO cam kết nâng tầm trải nghiệm chia sẻ tác phẩm, qua việc hợp tác chặt chẽ với Meta để tối ưu hóa trên nền tảng Instagram. Người dùng OPPO Find X9 Ultra giờ đây có thể đăng tải video với chất lượng gần như nguyên bản. Mọi thước phim chia sẻ lên Instagram đều đảm bảo độ sắc nét cao nhất và trung thực tuyệt đối so với tác phẩm gốc.

Ngoài ra, hạng mục mới Super Zoom hứa hẹn là điểm nhấn ấn tượng, giúp khai phá tiềm năng sáng tạo từ công nghệ zoom viễn vọng của OPPO. Bằng cách phá vỡ các giới hạn của hình ảnh di động, OPPO đã đưa khả năng zoom trên smartphone tiệm cận với các máy ảnh chuyên dụng, cho phép người dùng bắt trọn những chi tiết xa với độ chính xác kinh ngạc, từ đó khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của cuộc sống qua những góc nhìn hoàn toàn mới.

Ông Ling Liu, Giám đốc Marketing toàn cầu của OPPO chia sẻ: “Suốt 4 năm qua, Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO đã trở thành sân chơi quốc tế giúp các nhà sáng tạo lan tỏa cảm hứng từ sức mạnh camera vượt trội trên danh mục smartphone của OPPO. Với mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ những tài năng trẻ, năm nay chúng tôi tiếp tục mở rộng cơ hội để thế hệ kế thừa được thể hiện và công nhận. Đồng thời, thông qua công nghệ hình ảnh tiên tiến và sự hợp tác chiến lược với Hasselblad, OPPO kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh để cộng đồng người dùng kể lại những câu chuyện chân thực, sống động nhất bằng chính chiếc điện thoại của mình”.

OPPO luôn kiên trì với sứ mệnh tiếp sức cho các tài năng trẻ và lan tỏa tầm ảnh hưởng của họ trên quy mô toàn cầu. Tại giải thưởng năm 2026, cam kết này được nâng tầm thông qua hàng loạt sáng kiến mới, tập trung vào việc định hướng và đào tạo chuyên nghiệp nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của các nhà sáng tạo.

Tổng quan giá trị vinh danh và các cột mốc quan trọng của giải thưởng.

Không dừng lại ở các cuộc thi kể trên, chương trình OPPO Creators còn mở ra lộ trình phát triển chuyên môn và xây dựng hình ảnh cho các tài năng trẻ. Tham gia vào cộng đồng này, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng truyền thông của OPPO, cùng đặc quyền trải nghiệm sớm các dòng flagship và nhận hỗ trợ thiết bị chuyên nghiệp để phát triển sự nghiệp lâu dài.

Cùng với mục tiêu kết nối cộng đồng, giải thưởng năm nay tập trung tôn vinh những cá nhân xuất sắc, đưa các câu chuyện bằng hình ảnh vươn tầm quốc tế trên các sân chơi chuyên nghiệp. Hệ thống vinh danh năm nay tập trung vào các hạng mục giải Vàng, Bạc, Đồng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm nhiều danh hiệu đa dạng như giải Khuyến khích, giải Khu vực và giải Khán giả bình chọn. Với tổng số 38 danh hiệu khác nhau, tổng giá trị giải thưởng năm nay được nâng lên mức ấn tượng là 76.500 USD.

Thành viên hội đồng giám khảo của giải thưởng

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh và điện ảnh, bao gồm: Nhiếp ảnh gia - Chuyên gia Hasselblad: Bà Tina Signesdottir Hult và Ông Wang Jianjun. Phó Chủ tịch kiêm Tổng biên tập tại Warner Bros. Discovery, ông Vikram Channa.Giáo sư tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bà Zhu Jiong. Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Sản phẩm của OPPO, ông Pete Lau. Giám đốc Nhận diện Hình ảnh tại OPPO, ông Joy Cheng.

Thời hạn nhận bài dự thi cho cuộc thi toàn cầu sẽ kéo dài đến 23 giờ ngày 31-12-2026. Thí sinh có thể gửi tác phẩm cho tất cả các hạng mục thông qua website chính thức của Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO. Riêng với hạng mục Super Video, bài dự thi còn có thể được gửi trực tiếp qua Instagram và TikTok kèm theo hashtag #SuperVideo và #ShotOnOPPO. Đối với vòng thi tháng toàn cầu đầu tiên, thí sinh có thể gửi bài dự thi qua website chính thức hoặc đăng tải trực tiếp lên Instagram kèm theo hashtag #SuperEveryMoment và #ShotOnOPPO. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về Giải thưởng Nhiếp ảnh OPPO 2026 cũng như các vòng thi tháng, vui lòng truy cập website chính thức tại: https://lumo.oppo.com/en.

KIM THANH