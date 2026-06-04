“Siêu Sale 6-6” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Lazada đã khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6-6”, diễn ra từ 20 giờ ngày 5-6 đến hết ngày 8-6-2026 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

“Siêu Sale 6-6” là lễ hội mua sắm lớn nhất trên Lazada

Người dùng có cơ hội săn voucher lên đến 6 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% và mức giảm sâu tới 50% từ các gian hàng chính hãng. Đặc biệt, hơn 10.000 gian hàng TMALL và Gmarket mới ra mắt trên Lazada hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm quốc tế đa dạng và chất lượng cho người dùng Việt.

Trong dịp Siêu Sale 6-6, một trong những mega sale được mong chờ nhất trong năm, Lazada tiếp tục củng cố vị thế nền tảng thương mại điện tử chất lượng cao hàng đầu, mang đến cho người tiêu dùng những deal hời nhất được tuyển chọn từ các thương hiệu uy tín toàn cầu.

Nổi bật nhất của lễ hội mua sắm này là voucher toàn sàn trị giá lên đến 6 triệu đồng, giúp người mua chốt đơn hời không tưởng. Ngoài ra, người tiêu dùng còn được hưởng các ưu đãi như voucher thương hiệu giảm tới 20%, dễ dàng tích thêm 3,000 Xu (tương đương 3.000 đồng) cho mỗi lần vào điểm danh tại trang Xu cũng như thu thập hàng loạt voucher độc quyền và quà tặng mỗi ngày.

Song song đó, chính sách freeship 0 đồng (áp dụng nếu thỏa điều kiện, xem chi tiết trên trang Trợ giúp/Help Center) và quyền đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày tiếp tục được duy trì, giúp người dùng “chốt đơn” mà không cần đắn đo.

Việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMALL và Gmarket, vào ứng dụng Lazada đã mở ra “thiên đường mua sắm” hàng chính hãng chất lượng cao từ châu Á cho người tiêu dùng Việt. Sự hiện diện của TMALL, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket, một trong những nền tảng hàng đầu tại Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái của LazMall.

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