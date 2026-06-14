5 năm liên tiếp FPT ở Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó phòng Văn hoá Đoàn thể FPT IS, Tập đoàn FPT đại diện nhận vinh danh.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp FPT được xướng tên trong bảng xếp hạng uy tín này, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn theo đuổi trong nhiều năm qua.

Tại chương trình năm nay, FPT được vinh danh ở hạng mục Hoạt động CSR nổi bật, ghi nhận những nỗ lực của Tập đoàn trong việc triển khai các sáng kiến vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội thông qua công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

TOP 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam là chương trình bình chọn thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong thực hành phát triển bền vững. Năm 2026 đánh dấu năm thứ năm chương trình được triển khai, với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc ba khối gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp chưa niêm yết.

Hội đồng thẩm định gồm đại diện các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như HSBC Việt Nam, PwC Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Talentnet và Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư.

Việc liên tục được ghi nhận trong TOP 50 CSA phản ánh những nỗ lực dài hạn của FPT trong việc đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào hoạt động quản trị, vận hành và kinh doanh. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, FPT chú trọng tạo ra các giá trị tích cực cho khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng thông qua việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực số.

Theo Báo cáo ESG 2025, FPT đã dành 72,8 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, mang lại giá trị thiết thực cho khoảng 97.300 người thụ hưởng trên cả nước. Các chương trình tập trung vào giáo dục, phát triển nguồn nhân lực công nghệ, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và thu hẹp khoảng cách cơ hội giữa các vùng miền.

Giáo dục tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của FPT, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhân lực AI và bán dẫn đang gia tăng trên toàn cầu. Năm 2025, hệ thống giáo dục FPT có 3.700 học sinh, sinh viên theo học các chương trình và chuyên ngành AI, thiết kế vi mạch bán dẫn. Tập đoàn đồng thời trao 151 tỷ đồng học bổng Nguyễn Văn Đạo nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tài năng tiếp cận môi trường học tập chất lượng cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì cộng đồng của FPT tiếp tục được mở rộng thông qua Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) và Hope School. Năm 2025, Hope School – ngôi trường dành cho trẻ em mất người thân do đại dịch COVID-19 – đã hoàn thành khuôn viên mới rộng 6.500m², trở thành nơi học tập, sinh hoạt và phát triển của hơn 300 học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. ..

Những kết quả trên là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững được FPT theo đuổi xuyên suốt nhiều năm qua. Với định hướng lấy công nghệ làm động lực phát triển, FPT hướng tới mục tiêu tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm xã hội, tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và các thế hệ tương lai.

KIM THANH